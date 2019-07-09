كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤتمر الأفغاني يجعل البلد أقرب إلى السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن المؤتمر الافغاني للسلام الذي جمع بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان يقرّب البلاد خطوة من السلام حيث وضع بيان اختتام المؤتمر أسس خريطة الطريق لإنهاء ما يقرب من 18 عامًا من الحرب.

وتأمل واشنطن أن يتم تحديد خارطة الطريق بحلول الأول من سبتمبر، مما يسمح أيضًا بسحب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

في بيان تم الانتهاء منه في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وافق الاجتماع الذي استمر لمدة يومين في الدوحة بقطر، وحضرته حركة طالبان وممثلو الحكومة الأفغانية والنساء وأعضاء المجتمع المدني الناشئ في البلاد، على أن تتبع أفغانستان بعد الحرب النظام القانوني الإسلامي، وحماية حقوق المرأة "ضمن الإطار الإسلامي للقيم الإسلامية"، وضمان المساواة لجميع الفئات العرقية.

والخطوة التالية هي بدء المفاوضات.

