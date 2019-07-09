كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: لا توجد خطة للمحادثات أو تراجع بشأن قرار التجارة مع كوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت اليابان انها لا تعتزم سحب سيطرتها المشددة على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى كوريا الجنوبية، قائلة إنها تنطوي على مراجعة السياسة الداخلية اليابانية.

وأوضح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء ان المراجعة ضرورية لتنفيذ ضوابط التصدير بشكل مناسب، وأن طوكيو لا تخطط للتفاوض على قرارها مع سول.

كان سوجا يرد على طلب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن للتوصل إلى حل دبلوماسي، وحث طوكيو على سحب ما وصفه بأنه إجراء ذو دوافع سياسية.

وكانت قد شددت اليابان الموافقة على تصدير مواد مستخدمة في صناعة أشباه الموصلات لسيول والمواد الحساسة الأخرى حيث تدهورت العلاقات بين الحلفاء الأمريكيين بسبب عن العمل القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية وقضايا أخرى.

أثار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ومساعديه المحافظون مؤخرًا شكوك حول قيام كوريا الجنوبية بنقل مواد حساسة غير قانونية إلى كوريا الشمالية.

