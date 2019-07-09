كأس أمم أفريقيا: تونس تقصي غانا وتلحق بالجزائر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد منتخب تونس بطاقة تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره منتخب غانا بركلات الترجيح بالنتيجة 4-5، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي للبطولة المقامة في مصر.

وأسفر وقت المباراة الأصلي عن تعادل المنتخبين إيجابيا بهدف لكل منهما، حيث أحرز هدف تونس اللاعب طه ياسين الخنيسي، وفي المقابل سجل هدف غانا اللاعب رامي البدوي (ذاتي).

مجريات المباراة:

عرفت بداية الشوط الأول نسقا بطيئا من الجانبين، ثم بحثت غانا عن مباغتة تونس، عن طريق توماس بارتي في الدقيقة 6، لكن فرجاني ساسي تدخل وأخرج الكرة لركنية.

ومرر يوسف المساكني، كرة مميزة لطه ياسين الخنيسي، وضعته في مواجهة الحارس لكن الدفاع تدخل وأخرج الكرة في اللحظات الأخيرة.

وجاءت أخطر فرصة لمنتخب غانا في الدقيقة 16، من رأسية قوية لكن العارضة تكفلت بالتصدي لها.

وحاول منتخب تونس الوصول للمرمى، وسدد الخنيسي في الدقيقة 20 لكن الدفاع تصدى للكرة، وأنقذ توماس بارتي كرة من أمام السخيري.

وفي الدقيقة 25 حاول بارتي مباغتة الحارس معز حسن بتصويبة قوية لكن كرته مرت فوق المرمى.

وسيطرت غانا على الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وهددت مرمى معز حسن في العديد من المناسبات، وفي الدقيقة 41 سجل أيو هدفا رفض الحكم احتسابه بداعي وجود خطأ.

وبعد فترة الاستراحة، سيطر منتخب غانا على اللعب وكاد جوردان أيو، أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 50 لكن كرته مرت فوق مرمى معز حسن.

وأتيحت لمنتخب تونس في الدقيقة 54 فرصة للخنيسي لكن الدفاع أنقذ الموقف.

وفي الدقيقة 68 قام مدرب تونس آلان جيريس، بإشراك وهبي الخزري مكان أنيس البدري.

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ومرر الخزري في الدقيقة 70 كرة ذهبية للخنيسي، الذي سدد كرة لمست يد مدافع غانا ومرت إلى خارج المرمى.

وطالب منتخب تونس بركلة جزاء لكن الحكم رفض ذلك، وحرمت العارضة الخنيسي من التسجيل في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 73 نجح منتخب تونس في التقدم بهدف نظيف، بعدما مهد وهبي الخزري الكرة لوجدي كشريدة الذي مررها عرضية لطه ياسين الخنيسي، الذي سدد بقوة في الشباك.

بعد ذلك حاول منتخب غانا تعديل النتيجة لكن الحارس معز حسن كان يقظا مثل دفاع الفريق، وفي الدقيقة 80 دفع جيريس بنعيم السليتي، بدلا من يوسف المساكني الذي ترك الملعب مصابا، فيما شارك بعد ذلك أسامواه جيان بدلا من أندريه أيو.

كما تعرض الخنيسي لإصابة في الدقيقة 90 ليترك مكانه لرامي البدوي، الذي سجل هدف التعادل لغانا بعدما حول عرضية بالخطأ إلى مرمى فريقه في الدقيقة 91.

ولجأ الفريقان لخوض شوطين إضافيين، بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي.

وأنقذ الحارس معز حسن، هدفا بعدما تصدى لرأسية جيان في الدقيقة 93.

وسدد وهبي الخزري، كرة قوية في الدقيقة 99 تصدى لها الحارس الغاني.

وفي الدقيقة 115 أهدر جوردون أيو، فرصة محققة عندما صوب الكرة من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم.

ودفع مدرب تونس بالحارس فاروق بن مصطفى بدلا من معز حسن الذي اعترض على القرار قبل أن يغادر الملعب.

وابتسمت ركلات الترجيح لتونس التي فازت بنتيجة 5ـ4 ، بعدما تصدى الحارس فاروق بن مصطفى لركلة غانية.

وسجل لتونس، نعيم السليتي ووهبي الخزري وديلان برون وياسين مرياح وفرجاني ساسي الذي سدد ركلة الحسم بطريقة رائعة.