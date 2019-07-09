نيمار لرئيس سان جيرمان: لن أعود إلى الفريق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا تواصل مع إدارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبلغها برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار أبلغ رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، والمدير الرياضي ليوناردو، بأنه يريد الرحيل.

وأشار التقرير، إلى أن نيمار اتصل بمسؤولي النادي، وأبلغهم بأنه لا ينوي العودة إلى باريس مرة أخرى.

وكان باريس سان جيرمان، قد أصدر بيانًا يشجب خلاله غياب اللاعب عن المران الأول في الفترة التحضيرية للموسم الجديد أمس، الإثنين، دون الحصول على إذن من النادي، مؤكدا أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد نيمار.

ورد والد نيمار على هذا البيان، بأن اللاعب مرتبط بالتواجد في البرازيل لأمر يخص أكاديميته حتى 15 تموز/يوليو الجاري، وأن إدارة باريس سان جيرمان على علم بذلك.