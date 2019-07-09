ذي قار تمنع سير الدرجات النارية بعد الساعة العاشرة مساء

وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء.
وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر حظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء".
واضاف ان "القرار جاء نتيجة لما يسببه اصحاب الدراجات النارية من مضايقات وارباك لحركة السير"، مشيرا الى ان "الاجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية والستوتات في الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية".
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