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ذي قار تمنع سير الدرجات النارية بعد الساعة العاشرة مساء

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وجه النائب الاول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الثلاثاء، مديرية شرطة ذي قار ومديرية المرور بحظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء.

وقال الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تقرر حظر سير الدرجات النارية في شوارع المحافظة بعد الساعة العاشرة مساء".

 

واضاف ان "القرار جاء نتيجة لما يسببه اصحاب الدراجات النارية من مضايقات وارباك لحركة السير"، مشيرا الى ان "الاجراءات تتضمن منع سير الدراجات النارية والستوتات في الشوارع الرئيسة وحجز المخالفين منهم للأنظمة المرورية".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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