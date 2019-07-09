- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لقيت ملكة جمال أميركية حتفها في تحطّم طائرة، وذلك قبل بضعة أسابيع من مشاركتها التي كانت مقرّرة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية الأميركية التي تنتمي لها.
وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أنّ الحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.
وعانت ليك حروقاً بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف "Ole Miss". وتوفيت بعد نقلها جواً إلى مستشفى في ممفيس.
وصفتها تقارير إعلامية بأنّها "مراهقة معروفة" في المدينة.
وتوّجت ليك بلقب "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها، وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية، ستعقد في أواخر الشهر الحالي.
وتوّجت ليك بلقب "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها، وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية، ستعقد في أواخر الشهر الحالي.
وشاركت ليك بانتظام في المناسبات الاجتماعية، وقالت إنّ حلمها أن تصبح ربّان طائرة في شركة "فيديكس" لخدمات توصيل البريد السريع حول العالم.
وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: مصرع ملكة جمال بتحطم طائرة كانت تقودها بنفسها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.