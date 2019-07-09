بالصور: مصرع ملكة جمال بتحطم طائرة كانت تقودها بنفسها!

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في مدينة ستاركفيل بولاية مسيسيبي، أنّ الحادث أسفر عن سقوط ضحية وحيدة وهي فتاة تدعى ليك ليتل وتبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت تقود الطائرة المنكوبة.

وعانت ليك حروقاً بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة قبل سقوطها على حقل غولف "Ole Miss". وتوفيت بعد نقلها جواً إلى مستشفى في ممفيس.