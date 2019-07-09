بالفيديو: مايا دياب ترقص في الطرقات بطريقة 'مجنونة'!

نشرت الفنانة مايا دياب فيديو عبر حسابها على "انستغرام" من جزر البهاماس، حيث تقضي إجازتها.
وظهرت مايا في الفيديو وهي ترقص وتقوم بحركات مثيرة وجريئة، وعلقت على الفيديو بالقول: " حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه".
وأضافت: "أنا كنت ماشية بالـBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية".
شاهدوا الرقاصات "المجنونة" في الفيديو المرفق أدناه:
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