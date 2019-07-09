العثور على رجل ميت بعدما تلقى 100 عضة من كلاب ضالة

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل رجل في ولاية فلوريدا بعدما تعرض لأكثر من 100 عضة من مجموعة كلاب أثناء عودته إلى منزله عبر طريق مختصرة.
وقالت صحيفة "يو إس تودي" الأمريكية إن الضحية، وهو أب لخمسة أولاد، شوهد لآخر مرة على قيد الحياة قبل ساعات من سلوكه الطريق المختصرة.
وأكد بيان صحفي لمقاطعة هايلاند أن حالات مهاجمة الكلاب للناس نادرة في المقاطعة.
هذا وشنت السلطات حملة على الكلاب الضالة في المنطقة، خوفا من تعرض مزيد من المواطنين للعض، ودعتهم للهدوء وعدم الخوف إذا اقترب كلب ضال منهم.
يذكر أن الدراسات الطبية تؤكد أن شخصا من بين كل خمسة يتعرضون لعضات الكلاب يحتاج إلى تلقي العلاج والعناية الطبية.
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