بالصّور: أرملة تجوب العالم مع زوجها الميت!

اتفق زوجان من مدينة ملبورن بأستراليا على الانطلاق بجولة حول العالم، عندما تحين الفرصة، لكنّ القدر لم يسعف الزوج للإيفاء بوعده لزوجته بسبب إصابته بسرطان الجلد.

وتوفّي الزوج، بول بيورك، بعد عدة جلسات من العلاج الذي أنهك جسده، لكنّه قبل أن يموت طلب من زوجته ميشيل إتمام ما تعاهدا عليه وتحقيق حلمهما برؤية العالم. وبالفعل لم تستطع الزوجة إلا الوفاء بعهدٍ قطعته لزوجها المتوفي، بعد زواج دام 25 عاماً، فصنعت مجسماً من الورق المقوّى ولصقت عليه صورة زوجها واصطحبته في جولتها لتلفّ معه العالم.

وقالت ميشيل بيورك: "لقد قلت له إنّني سأحمل صورته أو مجسماً كرتونياً يمثل شخصيته، إذ كان لدى بول حسٌّ فكاهي رائع. وحزمت حقائبي واصطحبت مجسم زوجي معي في رحلتي حول العالم".

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وتمكنت الأرملة الأسترالية، حتى الآن، من زيارة قصر "باكنغهام" في بريطانيا ونيويورك وإسكتلندا وإيرلندا. وتستعدّ ميشيل لأخذ "زوجها" إلى هونغ كونغ، فقد أمضت معظم حياتها مع بول وهي غير مستعدة الآن لتغيير أي شيء.