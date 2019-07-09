كتب: أحمد أبوعقيل طالبت الإعلامية ريهام سعيد من جمهورها مزيد من الدعوات بعد مرورها بأزمة صحية صعبة خلال الأسابيع الماضية. وقالت ريهام عبر صفحتها الشخصية فيس بوك:" انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله، بشكركوا علي دعواتكوا و انا لسه بطمع في مزيد من الدعوات". وكانت ريهام قد عانت من ميكروب في أنفها تفاقم بعد ذلك إلي جزء من الوجه لتقوم بإجراء عملية، وتخضع لعلاج مكثف لمدة أسبوعين خوفا من أن يصل الميكروب للمخ.

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كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد في أول تعليق بعد مرضها:" ووشي موجود موقعش الحمد لله ومحتاجة دعواتكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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