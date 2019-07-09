رأى عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "​سياسة​ الفوائد المرتفعة التي تتبعها بعض البنوك التجارية، بتشجيع من ​مصرف لبنان​ نتيجة الحاجة الى السيولة ولتعويض ​العجز​ بميزان المدفوعات، هي سياسة من معه يعطى ويزاد، ومن ليس معه يؤخذ منه، وهذا ما سوف يتسبب بافلاسات في ​القطاع العقاري​ والقطاعات الانتاجية وهذا ما يسمى ​السياسة​ الانتحارية".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر:سياسة الفوائد المرتفعة المتبعة من بنوك تجارية سوف تسبب افلاسات في القطاع العقاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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