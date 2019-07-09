التحكم المروري: انقلاب بيك أب على اوتوستراد عاريا وتسرب مادة المازوت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن انقلاب بيك أب على اوتوستراد عاريا صعوداً وتسرب مادة المازوت، مشيرة الى أن الاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة وتسهيل حركة المرور.

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