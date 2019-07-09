النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق الحدودي ما بين مستعمرتي المنارة والمطلة

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارة "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل، ما بين مستعمرتي المنارة والمطلة، وتوقّف عناصر الدورية في إحدى النقاط العسكرية المحاذية للجدار، في المنطقة المطلّة على بلدة العديسة".
وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، بهدف مراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".
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