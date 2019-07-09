النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق الحدودي ما بين مستعمرتي المنارة والمطلة

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "قوة إسرائيلية مدعومة بسيارة "جيب هامر" تفقّدت الطريق العسكري بمحاذاة الجدار العازل، ما بين مستعمرتي ​المنارة​ والمطلة، وتوقّف عناصر الدورية في إحدى النقاط العسكرية المحاذية للجدار، في المنطقة المطلّة على بلدة ​العديسة​".

وأوضح أنّه "قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​"، بهدف مراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ".