العثور على جثة طفل غرق أمس في قبة شمرا بعكار

عثر على الطفل هـ.م. الذي كان غرق أمس في البحر قبالة مفرق قبة شمرا في عكار، جثة على شاطئ البحر. وتولت ​سيارة​ اسعاف تابعة للصليب الاحمر نقل جثته الى ​مستشفى​ الخير في ​المنية​.

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