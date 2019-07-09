ترامب بحث وماكرون الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تحدث مع نظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ لبحث الجهود الجارية لضمان عدم حصول ​إيران​ على ​سلاح نووي​".

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