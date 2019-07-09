الإدارة الأميركية فرضت رسوما جديدة على بعض منتجات الصلب من المكسيك والصين

أعلنت وزارة التجارة الأميركية "فرض رسوم جمركيّة جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من ​المكسيك​ و​الصين​"، لافتةً إلى أنّ "هذين البلدين قدّما لمصنعيهما مبالغ دعم غير عادلة".

ورأت أنّ "منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء، تستفيد من دعم حكومي في الصين والمكسيك وكندا، لكن في حالة كندا فإنّ مبلغ الدعم ضئيل، ولذا لم تُفرض رسوم في المقابل".

وجاء القرار بعد شكوى قدّمها منتجو الصلب الأميركيون في شباط، وبعد شهرين على موافقة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على إلغاء رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من المكسيك وكندا، عقب موافقة الدول الثلاث على اتفاقية التجارة المعدّلة لأميركا الشمالية.