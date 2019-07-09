ترامب: إتفاقية باريس للمناخ غير عادلة وغير فعالة ومكلفة جدا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقية باريس للمناخ ووصفها بـ"غير العادلة وغير الفعالة والمكلفة جدا"، مشددا على "أننا نريد أنظف هواء. ونريد مياه نظيفة. وهذا ما نفعله".
وفي خطاب حول "القيادة الأميركية للبيئة"، أكد ترامب "أننا سندافع عن البيئة لكن أيضا سندافع عن السيادة الأميركية والازدهار الأميركي وسندافع عن الوظائف الأميركية".
وندد بـ"حرب لا هوادة فيها على الطاقة الأميركية في فترة الإدارة السابقة لباراك أوباما"، معتبرا أنها "خطط متطرفة في الجهود للتصدي للتغير المناخي، والذي لن يجعل العالم أنظف".
وأعلن ترامب في حزيران 2017 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015 بين جميع الدول تقريبا. ويهدف الاتفاق إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة لتكون أقل بكثير من درجتين مئويتين.
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