انسحاب المرشح الديمقراطي إريك سوالويل من السباق الرئاسي الأميركي

انسحب المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية النائب إريك سوالويل، من ​السباق الرئاسي​، بعدما تراجعت نسبة التأييد له في استطلاعات الرأي وسط العدد الكبير للمرشحين الديمقراطيين للبيت الأبيض.

وذكر موقع "ريل كلير بوليتيكس"، أنّ "النائب الشاب (38 عامًا) عن ​كاليفورنيا​، الّذي يُعتبر أوّل مرشح ديمقراطي ينسحب من السباق الرئاسي، لم يحظَ على أكثر من واحد بالمئة في استطلاعات الرأي".

وكانت نسبة التأييد له ارتفعت قليلًا في 26 و27 حزيران الماضي، بعد المناظرة الكبرى للمرشحين الديمقراطيين، الّتي لفت فيها للمرشح الأوفر حظًّا ​جو بايدن​، إلى أنّ عليه "تمرير الشعلة" للجيل الأصغر.

ويبقى في السباق أكثر من 20 مرشحًا يخوضون معركة "الحزب الديمقراطي" لمواجهة الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​ في عام 2020.