سامي علوية: نحن اليوم في بلد عاجز عن معالجة مشكلة الصرف الصحي

اشار رئيس المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ ​سامي علوية​ الى ان ​التلوث​ الاكبر لنهر الليطاني هي في الحوض الاعلى، بينما مشكلة التلوث اخف في الحوض الادنى لنهر الليطاني، لان هناك عدد بسيط من المؤسسات الصناعية، الا ان هناك استراحات سياحية تحول ​الصرف الصحي​ الى النهر كما ان هناك تعديات على الاملاك العامة وتعدي على مجرى النهار من خلال اقامة سدود وغيرها.

ولفت علوية في حديث تلفزيوني، الى ان هناك شيء مفقود في لبنان هو تنظيم المزارع، حيث ترمي هذه المزارع الجيف ونفاياتها في النهر، واعتبر ان وزارتي الزراعة والبيئة مسؤولة عن متابعة الموضوع، واكد انه حتى الان هناك مشكلة في موضوع المزارع. واعلن انه تقدم بدعوى ضد مصنع "ليبان لي". واوضح انه يجب اقامة محطات تكرير ل​مياه الصرف الصحي​، واوضح انه لا يوجد اموال ولا فريق ولا كهرباء لتشغيل هذه المحطات، ولفت الى ان تشغيل هذه المحطات هي مسؤولية ​مؤسسة مياه البقاع​، الا ان هذه المؤسسة لا قدرة بشرية او مادية لتشغيل محطات التكرير.

اضاف "نحن اليوم في بلد عاجز عن معالجة مشكلة الصرف الصحي، ونحن لدينا خلل بنيوي في الموضوع، ومن يريد معالجة الصرف الصحي عليه بناء المحطات وبعدها يمد الشبكات، وتلزيم المحطات هي من مسؤولية ​مجلس الانماء والاعمار​". ورأى ان الوصول الى صفر تلوث من ​المصانع​ تتحقق عبر المتابعة المستمرة.