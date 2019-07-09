شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تضامن البرلمان": الحكومة استجابت لمطالب المنظمات فى تعديل قانون الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنه ستواصل عقد جلسات يوميه لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أرسلته الحكومة للبرلمان ، مشيرا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد الانتهاء منه .

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى ، أن اللجنة تحرص على التدقيق فى مراجعة التعديلات الجديدة حتى يخرج قانون ملبى لمطالب المجتمع الأهلى ،مشيرا إلى أن المراجعه الأولية للمواد تؤكد الاستجابة لجميع مطالب المنظمات من ملاحظاتهم بشأن القانون الحالى.

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن وزارة التضامن قامت بالتعديلات الجديدة بناء على جلسات استماع لفترة مطوله مع كافة الممثلين، وهو ما يمكن اللجنة من الاعتماد عليها بشكل أكبر، قائلا "مع الانتهاء الكامل من مراجعة المواد، سيكون للجنة لقاء مع الحكومه، وسيتم تحديد بعد ذلك إذا ما كان هناك احتياج لعقد جلسات استماع جديده من عدمه".