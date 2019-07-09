نتنياهو: أصول الفلسطينيين تعود إلى جنوب أوروبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، إن أصل الفلسطينيين القدماء، يعود إلى جنوبي أوربا، في حين يعود أصل الفلسطينيين الحاليين، إلى شبه الجزيرة العربية.

وفي سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، كتب نتنياهو: “تؤكد دراسة جديدة للحمض النووي، استعيدت من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان الإسرائيلية، ما نعرفه من الكتاب المقدس، أن أصل الفلسطينيين القدماء موجود في جنوب أوربا”.

وأضاف نتنياهو: “يذكر الكتاب المقدس مكانًا يدعى كافتور، وهو على الأرجح جزيرة كريت الحديثة، لا توجد صلة بين الفلسطينيين القدامى، والحاليين، الذين جاء أسلافهم من شبه الجزيرة العربية إلى أرض إسرائيل بعد آلاف السنين”.

وتابع نتنياهو: “أن ارتباط الفلسطينيين بأرض إسرائيل ليس شيئًا، مقارنة مع 4000 سنة من الارتباط بين الشعب اليهودي، والأرض”.

وأشار نتنياهو إلى دراسة نشرتها مجلة “سينس أدفانسيس”، تقول إن تحليلا حديثا للحمض النووي، أظهر أن الفلسطينيين القدماء أتوا من جنوب أوربا قبل أكثر من 3000 سنة، بعد أن ظل العلماء على مدى عقود في حيرة بشأن نشأتهم.