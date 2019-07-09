ارتفاع أسعار النفط مجددا..تجاوز 64 دولار للبرميل

عرفت أسعار النفط إرتفاعا، يوم الاثنين، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي، خاصة بعد تلويحها بإعادة تشغيل أجهزة طرد مركزي متوقفة وزيادة تخصيب اليورانيوم إلى 20 بالمئة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن أسعار الخام، وصلت صباح اليوم، إلى 64.89 دولار للبرميل، أي بارتفاع يقدر ب66 سنتا.

إلى ذلك، تفرض واشنطن عقوبات، من شأنها أن تهدر المكاسب التي كان من المفترض أن تجنيها إيران مقابل الموافقة على قيود على برنامجها النووي بموجب اتفاق 2015 مع القوى العالمية.

وأصدر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، يوم الأحد تحذيرا جديدا على خلفية أنشطة إيران النووية. وقال ”يجدر بهم الحذر“.