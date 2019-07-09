حيفا: فقدت السيطرة على سيارتها واصطدمت بمنزل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فوجئ سكان منزل في مدينة حيفا باصطدام سيارة خصوصية مدخل منزلهم صباح اليوم، الثلاثاء.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فقدت سائقة السيطرة على سيارتها الخصوصية واصطدمت بمدخل منزل، ما تسبب بحالة من الخوف والهلع، وأصيب سائقة السيارة بجروح وصفت بأنها طفيفة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات بالمدينة لتلقي العلاج.
إلى ذلك، استدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، فيما تجمهر عدد من المواطنين في المكان.
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