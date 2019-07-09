المغار: اعتقال مشتبهين بتبييض الأموال ومصادرات سيارات فاخرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوات من الشرطة، أمس الاثنين، بالتعاون مع مكتب المدعي العام وسلطة الضرائب عدة محلات في قرية المغار، واعتقلت 4 مشتبهين، في الثلاثينيات والخمسينيات من أعمارهم، بشبهة تبييض الأموال وإدارة محل لتحويل العملات بدون تسجيل رسمي، كما تحرزت على سيارات فاخرة ومئات آلاف الشواقل والشيكات النقدية، بالإضافة إلى ذخيرة ورصاص، والعديد من الملفات والوثائق، وفقا لادعاء الشرطة.

وجاء أنه خلال التفتيشات، تم ضبط شيكات ومبالغ مالية تقدر أكثر من مليون شيقل نقدا، وعدد من السيارات الفاخرة، بينها سيارة والتي وعلى ما يبدو، قد استخدمت بحادث إطلاق نار، ذخيرة ووثائق عدة، وفقا للشرطة.

هذا، وجرى إطلاق سراح أحد المشتبهين للحبس المنزلي، فيما تم تقديم المشتبهين الآخرين لمحكمة الصلح في طبرية، وقررت تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيقات الجارية لغاية تاريخ 12.07.2019.