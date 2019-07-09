طبرية: مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق عند المدخل الجنوبي لطبرية صباح اليوم، الثلاثاء.
ووفقا للناطق بلسان "مركز نجمة داوود الحمراء" فإنه تلقى بلاغا مفاده انزلاق دراجة نارية عند المدخل الجنوبي لطبرية، وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لرجل (54 عاما) وصفت إصابته بالخطيرة وحالته حرجة، وتم نقله إلى مستشفى "بوريا" لتلقي العلاج اللازم مع محاولة إنعاشه.
وفي وقت لاحق، أقر الطاقم الطبي وفاة المصاب متأثرا بجروحه البالغة. وباشرت الشرطة التي وصلت الى المكان بالتحقيق في ملابسات وأسباب وقوع الحادث.
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