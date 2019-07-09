ملايين الدولارات في 'قارب مهجور'

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قالت السلطات الأميركية إنها عثرت على ملايين الدولارات مخبئة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.
وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.
الدولارات التي عثر عليها في القارب
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.
وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.
الدولارات التي عثر عليها في القارب
وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.
وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأميركية من مركبهم، فروا منه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.