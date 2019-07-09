ملايين الدولارات في 'قارب مهجور'

وذكرت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، إن خفر السواحل لاحظوا مركبا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقترب عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.



الدولارات التي عثر عليها في القاربوقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تمت العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقوم بتفريغ أكياس، وعندما اقترب عناصر السلطات الأميركية من مركبهم، فروا منه.