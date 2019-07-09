النزاهة تضبط أسماء وهمية في قوائم الأجراء اليوميين بصحة بابل

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن ضبط موظفين في دائرة صحة بابل لقيامهما بإضافة "أسماء وهمية" في قوائم تحويل الأجراء اليوميين في الدائرة إلى صفة عقود.
وأوضحت الدائرة، أن "الأسماء التي قامت اللجنة بإضافتها تصل إلى قرابة (1000) اسم وهمي تم توزيعها بين المؤسسات الصحية والمستشفيات كافة، أضيفت خلافا لقرار مجلس الوزراء المرقم (105 لسنة 2019)".
وأضافت، أن "الفريق ضبط، خلال العملية التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، قوائم تحويل الأجراء اليوميين إلى عقود، والأوليات والأوامر الإدارية الخاصة بهم في مستشفى الحلة التعليمي العام، فضلا عن ضبط قوائم الأسماء وأقراص الـ(CD)".
وأشارت الدائرة إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفهما استنادا لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات".
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