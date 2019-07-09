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مصرع رضيعة بعد سقوطها من أعلى سفينة سياحية ضخمة

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قالت سلطات الأمن في جزيرة بورتو ريكو، التابعة للولايات المتحدة، إن طفلة في شهرها الثامن عشر، سقطت من سفينة سياحية ضخمة، ولقيت مصرعها في حادث مأساوي.
وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن الطفلة التني تنحدر من ولاية إنديانا، كانت في إجازة مع والديها وجديها.

وأضاف المصدر، أن الطفلة سقطت من الطابق الحادي عشر في السفينة الضخمة، بعدما كانت في ذراع جدها.


وقالت سلطات بويرتو ريكو، إنها تجري تحقيقا، لكنها لم تستجوب أفراد العائلة بعد، ورجحت أن يكون الحادث مأساويا و"غير متعمد".

وأوضحت الشرطة، أنها ستقوم بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في السفينة حتى تتأكد مما حصل على المركبة التي تستطيع أن تنقل أربعة آلاف شخص.

 

وكانت السفينة راسية في الميناء، ويرجح أن تكون الطفلة قد سقطت من علو يصل إلى 45 مترا، وفارقت الضحية الحياة بمجرد الوصول إلى المستشفى.

وكانت السفينة قد أنهت للتو رحلة في بحر الكاريبي، ولم تعلق الشركة السياحية، عن الحادث الذي وقع على الساعة الرابعة والنصف مساء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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