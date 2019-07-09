مصرع رضيعة بعد سقوطها من أعلى سفينة سياحية ضخمة

وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن الطفلة التني تنحدر من ولاية إنديانا، كانت في إجازة مع والديها وجديها.

وأضاف المصدر، أن الطفلة سقطت من الطابق الحادي عشر في السفينة الضخمة، بعدما كانت في ذراع جدها.



وقالت سلطات بويرتو ريكو، إنها تجري تحقيقا، لكنها لم تستجوب أفراد العائلة بعد، ورجحت أن يكون الحادث مأساويا و"غير متعمد".

وأوضحت الشرطة، أنها ستقوم بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في السفينة حتى تتأكد مما حصل على المركبة التي تستطيع أن تنقل أربعة آلاف شخص.