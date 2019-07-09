مصرع رضيعة بعد سقوطها من أعلى سفينة سياحية ضخمة

قالت سلطات الأمن في جزيرة بورتو ريكو، التابعة للولايات المتحدة، إن طفلة في شهرها الثامن عشر، سقطت من سفينة سياحية ضخمة، ولقيت مصرعها في حادث مأساوي.
وأضاف المصدر، أن الطفلة سقطت من الطابق الحادي عشر في السفينة الضخمة، بعدما كانت في ذراع جدها.
وقالت سلطات بويرتو ريكو، إنها تجري تحقيقا، لكنها لم تستجوب أفراد العائلة بعد، ورجحت أن يكون الحادث مأساويا و"غير متعمد".
وأوضحت الشرطة، أنها ستقوم بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في السفينة حتى تتأكد مما حصل على المركبة التي تستطيع أن تنقل أربعة آلاف شخص.
وكانت السفينة قد أنهت للتو رحلة في بحر الكاريبي، ولم تعلق الشركة السياحية، عن الحادث الذي وقع على الساعة الرابعة والنصف مساء.
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