معارض إيراني: قطر تدعم إرهاب نظام الملالي

وصف سعيد ساجدي، المعارض الإيراني بواشنطن، علاقة النظام القطري بنظيره الإيراني بأنها "منعطف خطير" وحاسم، مشددا على ضرورة أن يختار القطريون بين دعم نظام الملالي والعيش في الماضي أو اختيار المستقبل.

وقال ساجدي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، إنه على قطر التوقف عن دعم النظام الإرهابي الحالي في إيران، حيث إن الأمير تميم بن حمد يورط الشعب القطري في عداء مع الشعب الإيراني.

وأكد أن الثورة الإيرانية ستنجح يوما ما، وليس من مصلحة نظام قطر وضع شعبه في عداء مع الشعب الإيراني الذي ينتفض ضد الملالي في إيران.

وأوضح ساجدي أن كل من دعم أو انتسب للنظام الإيراني الحالي ينبغي عليه قطع العلاقات مع هذا النظام الإرهابي والانفصال عنه.

ولفت إلى أن أمريكا سترد على تعديات نظام الملالي، وسوف تدافع عن المصالح الأمريكية.

Advertisements

وقد قال كايل شدلر، مدير مركز الكشف عن الإرهاب في واشنطن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون محقا تماما في إثارة مسألة دعم قطر للإرهاب خلال لقائه المرتقب مع أمير قطر تميم بن حمد.

وكان نيوت جنجريش، عضو الكونجرس السابق، قد قال إن النظام القطري في موقف ضعيف، ويبحث عن سبيل لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأثار اللقاء المرتقب، الثلاثاء، بين الرئيس الأمريكي وأمير قطر موجة من الغضب داخل الأوساط الأمريكية، وسط اتهامات من مؤسسات المجتمع المدني الأمريكي بتمويل قطر للإرهاب، واستضافة عناصر إرهابية خطيرة من تنظيم القاعدة.

وكان الرئيس ترامب قد أكد، في وقت سابق، أن النظام القطري يدعم ويمول الإرهاب، وأن عليه التوقف عن هذه الأفعال، وأن واشنطن ستوقف أفعال قطر.

كما قالت ايلينا روس ليتيين، رئيس اللجنة الفرعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المعلومات الاستخباراتية توضح أن قطر متورطة في دعم جماعات إرهابية في الشرق الأوسط مثل حماس والقاعدة وداعش.

وأضافت ليتيين أن المعلومات تقول إن قطر تستضيف قيادات من تنظيم حماس الإرهابي، وهي متورطة أيضا في دعم حماس وتنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا.