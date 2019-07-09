الان تتابع مسؤول عسكري إيراني: احتجاز بريطانيا ناقلة نفط لن يمر دون رد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365: نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الميجر جنرال محمد باقري قوله اليوم الثلاثاء إن احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي “لن يبقى دون رد”. وقال باقري “احتجاز ناقلة النفط الإيرانية استنادا إلى حجج ملفقة … لن يبقى دون رد، وعند الضرورة سترد طهران بالشكل

المناسب”.

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