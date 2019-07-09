شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا: يجب إقناع طهران بالامتثال للالتزامات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (برلين)قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس (الاثنين) إنه يتعين إقناع إيران بمواصلة الامتثال لالتزاماتها التي ينص عليها الاتفاق النووي المبرم في 2015، وذلك بعدما أعلنت طهران تجاوز حد تخصيب اليورانيوم الوارد في الاتفاق.
وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي حكومي دوري «من الواضح أن الكرة في ملعب إيران. نريد الحفاظ على الاتفاق».
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