شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: نراقب التجاوزات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (فينا)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الإثنين) إنها ما زالت تتحقق من إعلان إيران بخصوص تخطي مستوى تخصيب اليورانيوم للحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تُعنى الوكالة بمراقبة الالتزام بتنفيذه.

وقال متحدث باسم الوكالة «نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم. نحن نقوم حالياً بالتحقق من هذا التطور»، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الوكالة أن مفتشيها سيرفعون تقريراً بمجرد التحقق من الأمر.