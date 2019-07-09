شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: نراقب التجاوزات الإيرانية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (فينا)أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس (الإثنين) إنها ما زالت تتحقق من إعلان إيران بخصوص تخطي مستوى تخصيب اليورانيوم للحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تُعنى الوكالة بمراقبة الالتزام بتنفيذه.
وقال متحدث باسم الوكالة «نحن على علم بإعلان إيران المتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم. نحن نقوم حالياً بالتحقق من هذا التطور»، جاء ذلك بعد يوم من إعلان الوكالة أن مفتشيها سيرفعون تقريراً بمجرد التحقق من الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الطاقة الذرية: نراقب التجاوزات الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.