شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: قلقون من قرار طهران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (موسكو)

أعرب الكرملين أمس (الإثنين) عن «قلقه» من قرار طهران البدء بتخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني، داعياً إلى «مواصلة الحوار».

وأعلن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بسكوف في مؤتمر صحفي أن روسيا تريد قبل كل شيء مواصلة الحوار وبذل الجهود على المستوى الدبلوماسي، متهماً الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن التوتر الحالي.

وتابع المتحدث: «لقد حذرت روسيا والرئيس فلاديمير بوتين من التبعات الحتمية لوضع أحد الدول الأطراف في الاتفاق حداً لالتزاماته عبر الانسحاب. نرى الآن بأسف هذه النتائج».