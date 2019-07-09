شكرا لقرائتكم خبر عن خاتمي: المشروع الإيراني فاشل ونظام الملالي سيسقط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حذر الرئيس الإيراني السابق النظام الإيراني محمد خاتمي من السقوط على يد المعارضة كنتيجة لفشل المشروع الإصلاحي في إيران، بحسب ما جاء في موقعه الرسمي، إذ قال خلال اجتماعه مع أعضاء نقابة المهندسين، مساء السبت، «كلما تخلى الناس عن الأمل في الإصلاحات في إيران، زاد احتمال استقطابهم نحو قوى المعارضة التي تطالب بإسقاط النظام».

ودعا زعيم التيار الإصلاحي إلى بذل الجهود من أجل تشكيل إستراتيجية فعالة للإصلاحيين تجذب الناس للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع إجراؤها بعد نحو 9 أشهر.

وقال في كلمته: «إذا شعر الناس بخيبة أمل من الإصلاح، فإن خطاب الإطاحة بالنظام يتعزز وقد تنجح القوى المناهضة للنظام في إسقاطه».

يذكر أن خاتمي يخضع منذ سنوات عدة تحت الحظر الإعلامي، إضافة إلى تقييد تحركاته بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي، والحرس الثوري، لاتهامه بتأييد الحركة الخضراء التي نظمت الاحتجاجات ضد ما قيل إنه تزوير في انتخابات الرئاسة عام 2009.