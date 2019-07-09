شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي : علاقة قوية تربط «القاعدة» و«داعش» بـ «الحوثي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الأسلحة والدعم الإيراني للمليشيا الحوثية الإرهابية يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن هناك علاقة قوية بين تنظيم القاعدة في جزيرة العرب و«داعش» من جهة، والمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من جهة أخرى، خصوصاً منذ الانقلاب على الشرعية في اليمن.

وشدد المالكي خلال المؤتمر الذي عُقد في الرياض أمس (الإثنين)، على أن قوات التحالف مستمرة في القضاء على تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية أياً كانت، مشيرا إلى العملية النوعية الناجحة التي تم تنفيذها في الداخل اليمني، بشأن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ«أبو أسامة المهاجر» المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في 9:20 صباح الأحد 29 رمضان الماضي.

كما تطرق المالكي إلى موقف العمليات لإعادة الأمل لدعم الشرعية في الداخل اليمني، والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي، واستهداف القدرات الحوثية في الداخل اليمني وإسناد الجيش اليمني.

ولفت المتحدث باسم قوات التحالف النظر إلى استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران القانون الدولي الإنساني، من خلال استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من مواطنين ومقيمين في المملكة، وفي الداخل اليمني، عبر الطائرات المسيّرة المتفجرة.