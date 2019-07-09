التأمين الصحى الشامل: تغطية لكل الأمرض من الميلاد وحتى الوفاة.. والوزيرة الانتهاء من اعتماد المستشفيات قريبا

أكدت وزارة الصحة والسكان سرعة تسجيل مستشفيات التأمين الصحي الشامل الجديد بهيئة الاعتماد والرقابة، إحدى هيئات التأمين الصحي الجديد المسئولة عن اعتماد المستشفيات التى يتم ضمها للمنظومة الجديدة، طبقا لمعايير الجودة.

وقالت وزارة الصحة إن اجتماعا هاما تم بين أقطاب منظومة التأمين الصحى بهيئاتة الثلاث، تناول مستجدات التشغيل التجريبي من حيث تردد المواطنين على وحدات طب الأسرة لفتح الملفات الطبية، وعدد العمليات والفحوصات التى أجريت للمواطنين الذين تم إحالتهم من الوحدات إلى مستشفيات المنظومة الجديدة، وسط إشادة بإقبال المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة وضع الهيكل التنظيمي النهائى لمستشفيات التأمين الصحي الجديد، بما يحقق الحوكمة، ووجهت الوزارة على ضرورة الإلتزام بكافة معايير الجودة والاعتماد سواء بالمستشفيات أو وحدات طب الأسرة.

وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل أن المنظومة الجديدة للتأمين التى تطبق فى بورسعيد حاليا تجريبيا ،تمثل مظلة تأمينية شامله لكل الأمراض وبدون تحمل لتكاليف بخلاف الاشتراكات التى سيسددها المنتفعين .

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وقالت اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل، إن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد هو نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين من الميلاد وحتى الوفاة بكافة أنحاء الجمهورية تدريجياً، ووفقا للتطبيق المرحلى كما يقدم خدماته فى حالات المرض وإصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية مع وجود آلية تسمح بالإختيار بين مقدمى الخدمة.

وأضافت اللائحة التنفيذية، أن خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة لا تشمل خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية والكوارث الطبيعية والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى.

ويشار الى أن منظومة التأمين الصحى تم تدشينها فى محافظة بورسعيد فى 20 وحدة و7 مستشفيات وتمتد حتى اول سبتمبر المقبل ويتم حاليا استقبال المواطنين للتسجيل بالوحدات الصحية فى المنظومة الجديدة.