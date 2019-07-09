الحجار: الحريري يجري اتصالات مستمرة على خط التهدئة واستقالته غير واردة

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ أنّ "هناك اتصالات سياسيّة مستمرّة يقوم بها رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على خط التهدئة، وهو لديه ملاحظاته على الخطاب السياسي الّذي نسمعه، ويجري مشاورات مع القيادات لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بشأن انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ويُفترَض أن تتضّح الأمور اليوم".

وأوضح في حديث إذاعي، "أنّني لا أعتقد أنّ استقالة الحريري أو أي جهة أخرى واردة في هذا الظرف، لأنّ الاستقالة تعني تهرّبًا من المسؤوليّة"، مشدّدًا على أنّ "البلد مشلول، ولكن المطلوب من الجميع الوعي والتهدئة والتروي وتحمّل المسؤوليّة، وتجنيب العمل الحكومي تداعيات الاحتقان".

وبيّن الحجار أنّ "الحريري عندما ألغى ​جلسة الحكومة​ الأخيرة كان النصاب موجودًا، لكنّه لم يرد أن ينتقل الانفجار في الشارع إلى طاولة مجلس الوزراء، وهو يقوم بمشاوراته مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والقيادات المعنية، وسيّتخذ القرار الّذي يراه مناسبًا حول جلسة الحكومة".

ونوّه إلى أنّ "لا معلومات لدي إذا كان "سيصبِّح" على الرئيس عون، كما فعل بري"، مؤكّدًا أنّ "التواصل مفتوح مع الجميع ومع الرئيس عون، وهناك تواصل مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لأنّه من القيادات المعنيّة، لكن لا أعرف شكل التواصل".