النشرة: تدهور سيارة على طريق الخيام- القليعة والأضرار مادية

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "جيب" نوع "شيفروليه" تدهور على طريق ​الخيام​- ​القليعة​، قرب مثلث تل النحاس، واستقرّت على سقفه، بعد أن انحرف عن الطريق؛ وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

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