قوى الأمن دعت المواطنين لعدم إطلاق النار: لإرسال المعلومات عن الفاعلين

ذكّرت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة بأنّ "​إطلاق النار​ من قبل بعض الأشخاص في المناسبات المختلفة ظاهرة متخلّفة وقاتلة وغالبًا ما تؤدّي إلى وقوع ضحايا أو إصابات جسدية خطيرة وتزرع الخوف في نفوس المواطنين، إضافةً إلى الأضرار الماديّة الّتي تخلّفها".

وأهابت في بلاغ، بالمواطنين ولا سيّما أهالي وأقارب الطلاب الّذين تقدّموا للامتحانات الرسمية في مختلف الشهادات، "عدم ممارسة هذه العادة البربريّة، والتعبير عن فرحهم بصورة حضاريّة ولائقة، حفاظًا على السلامة العامة"، داعيةً جميع المواطنين، من المتضرّرين ومن غير المتضرّرين، إلى "إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة أو فيديو...) والأمكنة الّتي قد يحصل فيها إطلاق النار بهدف توقيفهم ومحو هذه الآفة من أذهان اللبنانيين، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي، أو من خلال التواصل مع شعبة العلاقات العامة من خلال موقعي "فايسبوك" أو "​تويتر​"، ليكون هناك أدلّة دامغة تدينهم؛ علمًا بأنّ أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقًا للقانون".