عبدالله: تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء أصبحت بحكم الضرورة

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "تشكيل الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، أصبحت في حكم الضرورة، نظرًا لإمعان البعض المحتمين بالحصانة، بالمسّ بالوحدة الوطنية والاستقرار الداخلي، لدرجة تقارب الخيانة العظمى".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "دعوتنا موجّهة لرئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، الّذي نعتبره الحصن المنيع للوطن وللمؤسسة الرقابيّة الأم".