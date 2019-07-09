قوى الأمن: توقيف 115 مطلوبا وضبط 937 مخالفة سرعة زائدة يوم أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن توقيف 115 مطلوباً بجرائم مختلفة من بينها: ​مخدرات​، سرقة، تزوير، دخول خلسة و​اطلاق نار​، بالإضافة الى ضبط 937 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس 8/7/2019.

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