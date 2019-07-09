رئيس هيئة الاركان الإيرانية: توقيف ناقلة النفط الإيرانية لن يمر بدون رد

ورأىاعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية الجنرال محمد علي باقري ان توقيف ناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق من قبل البحرية البريطانية لن يمر بدون رد بحسب المقتضى، وفِي المكان والزمان المناسبين.
واوضح باقري في تصريح له، انه "في ظل تعاليم قائد الثورة نمر بمرحلة لا نخشى الحرب ولا نرحب بها ولا للتفاوض مع اميركا"، لافتا الى ان ايران انتهجت منذ ايار الماضي استراتيجية المقاومة النشطة الجديدة.
ورأى رئيس هيئة الأركان الإيراني ان إيقاف السفينة جاء انتقاما لإسقاط إيران الطائرة الأميركية المسيرة في بحر عمان.
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