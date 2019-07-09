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الخارجية القطرية أعلنت نجاح محادثات السلام الأفغانية في الدوحة

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أعلن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات مطلق بن ماجد القحطاني، "نجاح محادثات السلام الأفغانية الّتي استمرّت يومين والّتي عُقدت في العاصمة القطرية ​الدوحة​، تحت رعاية قطر و​ألمانيا​".

ولفت إلى أنّ "أكثر من 60 أفغانيًا يمثّلون جميع شرائح المجتمع الأفغاني، من بينهم نساء و"​حركة طالبان​" وممثلو الحكومة، التقوا بصفتهم الشخصية لأوّل مرّة لمناقشة سبل إنهاء الصراع في ​أفغانستان​ وتحقيق السلام، حيث تعاملوا لمدّة يومين مع مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك حقوق النساء والأقليات، وقف ​إطلاق النار​، الإفراج عن السجناء، انسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".

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