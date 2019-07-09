الخارجية القطرية أعلنت نجاح محادثات السلام الأفغانية في الدوحة

أعلن المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطرية لمكافحة الإرهاب والوساطة في حل النزاعات مطلق بن ماجد القحطاني، "نجاح محادثات السلام الأفغانية الّتي استمرّت يومين والّتي عُقدت في العاصمة القطرية ​الدوحة​، تحت رعاية قطر و​ألمانيا​".

ولفت إلى أنّ "أكثر من 60 أفغانيًا يمثّلون جميع شرائح المجتمع الأفغاني، من بينهم نساء و"​حركة طالبان​" وممثلو الحكومة، التقوا بصفتهم الشخصية لأوّل مرّة لمناقشة سبل إنهاء الصراع في ​أفغانستان​ وتحقيق السلام، حيث تعاملوا لمدّة يومين مع مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك حقوق النساء والأقليات، وقف ​إطلاق النار​، الإفراج عن السجناء، انسحاب القوات الأجنبية والمستقبل السياسي لأفغانستان".