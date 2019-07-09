صحيفة روسية: مشاة البحرية البريطانيون تركوا الجيش السوري بلا وقود

اشارت صحيفة "​نيزافيسيمايا غازيتا​" الروسية حول مخاطر التصعيد الذي تمارسه واشنطن وحلفائها ضد دمشق وطهران، الى انه من المرجح أن يكون احتجاز مشاة البحرية البريطانيين ناقلة النفط العملاقة "Grace 1" المحملة بالنفط الإيراني قد أعد بعناية في واشنطن ولندن، فلم يكن من قبيل الصدفة أن مستشار الرئيس الاميركي ​جون بولتون​، أحد أول من تفاعل مع احتجاز الناقلة، بالحديث عن "أنباء عظيمة". ووفقا للصحيفة، احتجزت الناقلة بسبب "انتهاك عقوبات ​الاتحاد الأوروبي​ ضد ​سوريا​". ولكن، سبق، على الرغم من جميع العقوبات، أن أوصلت الناقلات النفط بلا عوائق إلى سوريا، عبر مضيق ​جبل طارق​، ولم يكن نفطا إيرانيا فقط.

وذكرت انه يبدو أن ساعة ممارسة ​الولايات المتحدة​ وأقرب حلفائها أقوى الضغوط على إيران وسوريا قد أزفت، بل يمكن اعتبار حادثة الـ 4 من تموز في مضيق جبل طارق بداية مرحلة جديدة من الحرب الهجينة ضد نظام الرئيس السوري ​بشار الأسد​ وقيادة إيران، وأي أعمال جوابية من جانب طهران يمكن أن تتحول إلى أعمال قتالية حقيقية، بل إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى الحصار البحري لنقل السلع إلى سوريا، فرضت الولايات المتحدة، بشكل غير معلن، حظراً على شراء دمشق للنفط المنتج في ​الأراضي السورية​ التي يحتلها الأميركيون. في السابق، كان نظام الأسد يشتريه من المقاتلين. الآن، يتم بيع كل النفط المنتج في المنطقة الواقعة شرقي ​الفرات​، من خلال وساطة الأكراد والقبائل العربية المحلية، في ​تركيا​ و​العراق​.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري العقيد شامل غارييف لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أعتقد أن الوقت قد حان لأن تحل ​روسيا​ محل إيران في سوق ​المحروقات​ السورية، ومن المستبعد أن تفرض الولايات المتحدة وحلفاؤها حصارا على ناقلات النفط الروسية المتجهة إلى سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري تشجيع الأسد على تكثيف ​الحوار السوري​ الداخلي لحل المشاكل السياسية في البلاد. فحينها يتم تجريد الولايات المتحدة والدول الأخرى من الذرائع ضد النظام السوري الحالي".