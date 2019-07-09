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السفيرة السعودية بواشنطن قدمت اليوم للرئيس الاميركي أوراق اعتمادها

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اشارت ​السفيرة ​ في ​واشنطن​ ريما بنت بندر بن سلطان الى انها "قدمت اليوم للرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة لدى ​الولايات المتحدة​، ولفتت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي الى انها "نقلت لترامب تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الى الرئيس والشعب الأميركي. اضافت قائلة "سأسعى - بعون الله - الى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجيه".

يذكر ان ريما هي اول سفيرة للسعودية تم تعيينها حديثا في اطار الاصلاحات التي تطال المملكة في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها تجاه المرأة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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