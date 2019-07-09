اشارت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر بن سلطان الى انها "قدمت اليوم للرئيس الاميركي دونالد ترامب أوراق اعتمادها كسفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة، ولفتت في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي الى انها "نقلت لترامب تحيات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الى الرئيس والشعب الأميركي. اضافت قائلة "سأسعى - بعون الله - الى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجيه".
يذكر ان ريما هي اول سفيرة للسعودية تم تعيينها حديثا في اطار الاصلاحات التي تطال المملكة في ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها تجاه المرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفيرة السعودية بواشنطن قدمت اليوم للرئيس الاميركي أوراق اعتمادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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