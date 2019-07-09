سفير فنزويلا بدمشق: انتصارات الجيش السوري أحبطت المخططات الامبريالية الأميركية

أكّد سفير ​فنزويلا​ في دمشق خوسيه بيومورجي، "صمود بلاده في وجه الضغوط والتحديات الّتي تتعرّض لها من قبل ​الولايات المتحدة الأميركية​، كما صمدت ​سوريا​ في مواجهة الحرب ​الإرهاب​ية المدعومة أميركيًّا، والمستمرّة عليها منذ ما يزيد على ثماني سنوات".

ونوّه خلال حفل استقبال أقامته سفارة فنزويلا في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ208 لاستقلالها، بـ"الانتصارات الّتي يحقّقها ​الجيش السوري​ على الإرهاب، والّتي تمثّل أنموذجًا للشجاعة والبسالة والقوّة والكرامة، وأحبطت مخطّطات الامبرياليّة الأميركيّة".

من جانبه، ركّز معاون وزير الخارجية السورية ​أيمن سوسان​، على "تقارب سوريا وفنزويلا وتمسّكهما بالسيادة والكبرياء الوطني ورفضهما التبعية".