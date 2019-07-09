أكّد سفير فنزويلا في دمشق خوسيه بيومورجي، "صمود بلاده في وجه الضغوط والتحديات الّتي تتعرّض لها من قبل الولايات المتحدة الأميركية، كما صمدت سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية المدعومة أميركيًّا، والمستمرّة عليها منذ ما يزيد على ثماني سنوات".
ونوّه خلال حفل استقبال أقامته سفارة فنزويلا في دمشق، بمناسبة الذكرى الـ208 لاستقلالها، بـ"الانتصارات الّتي يحقّقها الجيش السوري على الإرهاب، والّتي تمثّل أنموذجًا للشجاعة والبسالة والقوّة والكرامة، وأحبطت مخطّطات الامبرياليّة الأميركيّة".
من جانبه، ركّز معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، على "تقارب سوريا وفنزويلا وتمسّكهما بالسيادة والكبرياء الوطني ورفضهما التبعية".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير فنزويلا بدمشق: انتصارات الجيش السوري أحبطت المخططات الامبريالية الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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