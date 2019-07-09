نهاية مأساوية لرضيعة في سفينة سياحية ضخمة

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وبحسب ما نقل موقع "فوكس نيوز"، فإن الطفلة التني تنحدر من ولاية إنديانا، كانت في إجازة مع والديها وجديها.
وأضاف المصدر، أن الطفلة سقطت من الطابق الحادي عشر في السفينة الضخمة، بعدما كانت في ذراع جدها.
وقالت سلطات بويرتو ريكو، إنها تجري تحقيقا، لكنها لم تستجوب أفراد العائلة بعد، ورجحت أن يكون الحادث مأساويا و"غير متعمد".
وأوضحت الشرطة، أنها ستقوم بمراجعة كاميرات المراقبة المثبتة في السفينة حتى تتأكد مما حصل على المركبة التي تستطيع أن تنقل أربعة آلاف شخص.
وكانت السفينة راسية في الميناء، ويرجح أن تكون الطفلة قد سقطت من علو يصل إلى 45 مترا، وفارقت الضحية الحياة بمجرد الوصول إلى المستشفى.
وكانت السفينة قد أنهت للتو رحلة في بحر الكاريبي، ولم تعلق الشركة السياحية، عن الحادث الذي وقع على الساعة الرابعة والنصف مساء.
شاهد الفيديو: باخرة سياحية تنجو من حادثة اصطدام محقّق في مياه البندقية! - Euronews
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فيديو: ردود افعال غاضبة بعد الخروج المفاجئ لمنتخب مصر من كأس أفريقيا
غضب وحزن يسيطران على مشجعي كرة القدم المصريين يوم الأحد (7 يوليو - تموز) غداة خروج منتخب بلادهم من الدور 16 لكأس الأمم الأفريقية بعد جولة باهتة شابها جدل بشأن تحرش جنسي مزعوم. وودعت مصر، صاحبة الأرض، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعدما اهتزت شباكها قرب النهاية لتخسر 1-صفر أمام جنوب أفريقيا في دور الستة عشر يوم السبت (6 يوليو - تموز). وأدت الهزيمة إلى موجة اقالات واستقالات فورية لمسؤولي كرة القدم وأزالت البريق عن مناسبة رفيعة المستوى تطوعت مصر لاستضافتها في فترة قصيرة بعد سحب استضافة البطولة من الكاميرون. وهذا أول هدف يهز شباك مصر في البطولة بعدما فازت بمبارياتها الثلاث في دور المجموعات بشباك نظيفة لكن بعروض غير مقنعة. وكان لدى الجمهور المصري آمال كبيرة في فريق الفراعنة بقيادة البطل الوطني محمد صلاح الفائز بدوري أبطال أوروبا. وأحرزت مصر كأس أمم أفريقيا سبع مرات وجاءت في المركز الثاني عام 2017. وأعلن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة خافيير أجيري مدرب المنتخب الوطني بعد الخروج من البطولة. كما أعلن استقالته من منصبه ودعا بقية أعضاء مجلس الإدارة للاستقالة أيضا، واستقال بعضهم بالفعل. ولطالما دعا المشجعون إلى إصلاح شامل لاتحاد كرة القدم بسبب اتهامات بسوء الإدارة. وزادت تلك الدعوات عقب خروج مصر من دور المجموعات في بطولة كأس العالم العام الماضي. إقرأ أيضاً: شاهد: عودة عمرو وردة لتدريبات منتخب مصر بعد أزمة التحرش الجنسي منتخب بنين يُقصي المغرب من منافسات كأس أمم إفريقيا 2019 فيدرر يبلغ دور الـ 16 في ويمبلدون محققاً رقماً قياسياً جديداً وقال مشجع يدعى محمد حسني "أقسم بالله أقسم بالله أنا بأحمد ربنا، على قد ما أنا زعلان، بس لو كنا قابلنا نيجيريا أقسم بالله كنا هنتفضح. أقسم بالله بعد اللي عملته نيجيريا النهاردة في الكاميرون والله كنا هنتفضح. إحنا الحمد لله طلعنا من فرقة تعتبر متوسطة في المستوى" (صحفي يسأل المشجع ‘هتشجع مين بعد كدة‘) .. أنا هاشجع الجزائر أحسن فرقة بتلعب كورة، الجزائر، وفرقة عربية. أحسن فرق بتلعب كورة، وحقها إنها تاخد البطولة. أحسن فرقة". وقال مشجع يدعى عادل محمد "عايز أقول كلمة واحدة بس: عيب قوي لما تكون بتلعب جوة أرضك، والآلاف دي جاية تتفرج عليك، وتعمل كدة فينا. حتى اللعيبة ما جاتش حيت الجماهير بعد الفضيحة اللي حصلت جوة دي. عيب قوي، عيب قوي اللي حصل دة. فين نص الملعب؟ إحنا لو هنشكر لعيبة، يبقى اتنين بس: محمد الشناوي وطارق حامد". وقال مشجع يدعى أحمد مصطفى خارج الملعب بعد خسارة بلاده "والله هو لا فيه خطة، ولا فيه لعيبة، ولا عارف يدافع ولا عارف يهاجم، هو دة الأربع ماتشات اللي إحنا لعبناها. ولا فيه أي لعيبة عايزة تلعب أصلاً، ولا فيه روح ولا فيه أي حاجة". وقال مشجع لم يُعرف اسمه "مستغرب. إزاي يعني؟ هو دة؟ إحنا أخدنا 2006 2008 2010 نيجي هنا نخسر؟ وفي الجابون رحنا وصلنا للفاينال". وأضاف مشجع آخر لم يذكر اسمه "منتخب فاشل، منتخب فاشل". وخارج ساحات اللعب، كان الاتحاد المصري لكرة القدم يعالج فضيحة تحيط بالمهاجم عمرو وردة الذي تم إقصاؤه من تشكيلة الفريق لأسباب تأديبية في 26 يونيو حزيران. ولم يقدم الاتحاد أي تفاصيل، لكن وردة سبق اتهامه بالتحرش بعارضة أزياء على موقع انستجرام وتم تقديم بلاغ ضده للنائب العام في مصر. وبعد أن شارك النجم محمد صلاح وزملاء بارزون آخرون في الدفاع عن ورده وتقديم اللاعب لاعتذار على فيسبوك أعاده الاتحاد لتشكيل المنتخب مما أثار غضب بعض المشجعين.
Euronews (Ar)
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طالبان تشارك في محادثات للسلام في الدوحة وتقتل في غزنة
قال مسؤولون حكوميون إن حركة طالبان نفذت هجوما على مجمع أمني في وسط أفغانستان اليوم الأحد (7 يوليو تموز) مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية من أفراد قوات الأمن الأفغانية وستة مدنيين وإصابة أكثر من 140 بالتزامن مع اجتماع لجماعات أفغانية متنافسة في قطر لبحث إحلال السلام في البلاد. وأضاف المسؤولون أن مسلحي حركة طالبان فجّروا سيارة ملغومة بالقرب من مجمع مديرية الأمن الوطني في مدينة غزنة خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في بيان "سقط العشرات من أفراد مديرية الأمن الوطني بين قتيل وجريح". وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزنة إن 13 شخصا، بينهم ثمانية من أفراد مديرية الأمن الوطني، قتلوا إضافة إلى طفل. وكان هناك 27 طفلا بين المصابين المئة والأربعين. إقرأ المزيد على يورونيوز: فيديو: مآسي أفغانستان.. حربٌ وموتٌ وفقرٌ وسكنٌ في الكهوف ! إصابة العشرات في انفجار ضخم بالعاصمة الأفغانية خاص يورونيوز: عدد ضحايا الحرب في أفغانستان في ازدياد والانفجار الذي وقع في منطقة مزدحمة بمدينة غزنة هو أحدث هجوم في موجة هجمات شبه يومية تشنها حركة طالبان التي تسيطر الآن على نصف أفغانستان وتواصل تكثيف الهجمات على القوات الأفغانية رغم الجهود المتزايدة لإبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة منذ 18 عاما. وجاء الهجوم قبل ساعات من بدء مسؤولين من طالبان اجتماعا مع مجموعة من الموفدين الأفغان في قطر في إطار جهود دبلوماسية لإنهاء العنف المستمر منذ سنوات وإعادة بناء الثقة بين المدنيين الأفغان وحركة طالبان.
Euronews (Ar)
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القوات العراقية تطلق عملية عسكرية ضد عناصر داعش قرب الحدود السورية
بدأت قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي عملية عسكرية على طول الحدود مع سوريا ، الهدف منها تطهير المنطقة من مسلحي تنظيم داعش. وقال الجيش العراقي إنه بدأ العملية فجر الأحد بمشاركة قوات الحشد الشعبي، وإن العملية ستدوم أسابيع عدة في المرحلة الأولى من أجل تحقيق النصر، الهادف إلى تأمين مناطق واسعة من مناطق محافظة الأنبار ووسط وشمال منطقتي صلاح الذين ونينوى. ورغم أن العراق أعلن النصر على تنظيم داعش قبل سنتين، فإن المتطرفين تحولوا إلى جماعات متمردة، وشنوا هجمات دامية في البلاد. للمزيد على يورونيوز: شاهد: عملية للقوات العراقية الخاصة أسفرت عن مقتل 14 عنصراً من "داعش" بلجيكا تستقبل 6 أطفال أيتام داعش .
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Euronews (Ar)
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باخرة سياحية تنجو من حادثة اصطدام محقّق في مياه البندقية!
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كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأساوية لرضيعة في سفينة سياحية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.