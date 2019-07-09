شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعرض آليات تنقية بطاقات التموين واستثناء الفئات غير المستحقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب خالد هلالى، بطلب مناقشة عامة، حول آلية تنقية بطاقات التموين ووصول الدعم لمستحقيه، والإجراءات التى اتخذتها وزارة التموين من أجل تحقيق هذا الغرض، ودعم الفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تنقية بطاقات التموين أصبح أمر ضرورى ووجوبى، خاصة ،وأن الهدف وصول الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجا والاهتمام بمحدودى الدخل، مطالبا التموين بعرض الآليات التى بناء عليها يتم تنقية جداول التموين، والبطاقات ومنع غير المستحقين من الحصول على الدعم.

وأشار عضو البرلمان، أن الموازنة العامة الجديدة شهدت اهتمام كبير ،واعتمادات مالية ضخمة لملف الدعم وحتى يشعر المواطن محدود الدخل بهذا الاهتمام لابد من ترجمة هذا على أرض الواقع، فى صورة تنقية حقيقية وفقا آليات محددة للكشوف، لافتا إلى ان هناك بعض الحالات التى تتعرض للظلم ويتم حرمانها وهى من الفئات المستحقة ولهذا لابد من فتح باب لتلقى التظلمات لإعادة النظر فى تطابق الشروط عليهم مرة أخرى.