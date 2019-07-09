انسحاب أول مرشح ديمقراطي من انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):
أعلن إريك سوولويل النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2020 ليصبح أول مرشح ينسحب من هذا السباق.
جاء انسحاب سوولويل في بيان ألقاه أمام أعضاء حملته في كاليفورنيا، أمس الاثنين، لينهي محاولته القصيرة لخوض المنافسة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.
وقال سوولويل، إنه ينهي حملته الانتخابية الرئاسية لكنه يبدأ مساعيه في الكونجرس بمنظور جديد من أجل حياة مواطنيه وما لمسه من احتياجاتهم خلال فترة حملته الرئاسية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، وتحقيق مفهوم "أمريكا لكل الأمريكيين".
ويشغل إريك مقعده بالكونجرس كنائب عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2013، وبدأ ترشحه للرئاسة منذ أبريل هذا العام، متعهدًا بمواجهة مشكلة العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، لكنه لم يحصل على نسبة مناسبة لاستمرار الترشح وسط زحام من المرشحين من الحزب الديمقراطي يزيد عددهم على 20 مرشحًا.
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