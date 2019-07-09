"ضربني في وشي وأنا حامل".. ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

تقدمت ربة منزل، بشكوى ضد زوجها، في قسم شرطة بندر دسوق بمحافظة كفرالشيخ، تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب، مضيفة أن الجيران أنقذوها من يديه في الوقت المناسب.

"روحت أزور حماتي وكالعادة اتخنقت معايا وبعدها لقيت جوزي ورايا وبهدلني وضربني كان هيموتني وأنا حامل".. قالت "هـ. خ."، ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، ضمن أقوالها بمحضر الشرطة بقسم شرطة بندر دسوق، متهمة زوجها بالاعتداء عليها.

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قالت الزوجة في بلاغها لمأمور قسم شرطة بندر دسوق، إنها توجهت لزيارة حماتها في عيادة طبية فحدثت مشادة معها حتى طردتها حماتها وابنتها، وعقب توجهها لمنزلها فوجئت بزوجها "إ. خ."، تاجر، يعتدي عليها بالضرب المبرح، لولا تدخل الجيران الذين أنقذوها من بين يديه في الوقت المناسب، بحسب أقوالها.

وأوضحت ربة المنزل في بلاغها أن زوجها، لم يرحم صرخاتها، خاصة أنها حامل في الشهر السابع.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6369 لسنة 2019 جنح قسم شرطة بندر دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.​